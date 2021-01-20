Настройка сервера и консультация

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок600 просмотров
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Нужен сис админ со знанием AWS для консультаций и настройки проекта + поддержка 

У кого есть опыт работы AWS S3 пишите

2 года назад
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад