Настроить сервис clickfraud

Системное администрированиеЗакрытнет заявок205 просмотров
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Требуется настройка сервиса clickfraud.

Сайт на Битрикс.

Метрика, Директ -- всё стандартно.

3 года назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад