Email рассылка

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка420 просмотров
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Здравствуйте! 

- вытянуть адреса клиентов из gmail 

- выбрать сервер для рассылки

- придумать УТП

- Сделать несколько креативов 

- Осуществить первую рассылку

- Важно, чтобы письма приходили во входящие, а не в промоакции (  лично мне на почту приходят в inbox от других компаний) 

- И разные другие подводные камни, улучшения, оптимизация 

Нужно настроить полностью весь цикл, мы ещё не разу не рассылали. 

приветствую инициативу и пунктуальность! 

3 года назад
viarst
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад