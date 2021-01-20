Email рассылка

Здравствуйте!

- вытянуть адреса клиентов из gmail

- выбрать сервер для рассылки

- придумать УТП

- Сделать несколько креативов

- Осуществить первую рассылку

- Важно, чтобы письма приходили во входящие, а не в промоакции ( лично мне на почту приходят в inbox от других компаний)

- И разные другие подводные камни, улучшения, оптимизация

Нужно настроить полностью весь цикл, мы ещё не разу не рассылали.

приветствую инициативу и пунктуальность!