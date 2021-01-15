Исправить ошибку и настроить сервер на Debian

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок334 просмотра
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У нас есть специальная форма по которой мы загружаем файлы на сервер. При попытке загрузить всплывает ошибка 413 Request Entity Too Large http://prntscr.com/x7w474 ее нужно исправить.

Также необходимо оптимизировать сервер

Debian
3 года назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад