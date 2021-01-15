Настроить проксирование одного сайта https (443 ssl) с nginx на Apache

Вводная.

Есть 2 сервера:

Первый сервер под управлением WinSrv 2016. На нём запущен веб-сервер Apache2.4, установлен Certbot.

Второй сервер под управлением Debian 9 + nginx 1.14.1. На него приходят https запросы из Интернет.

Требуется.

Настроить проксирование одного сайта https (443 ssl) с nginx на Apache2.4 на стороне nginx и Apache2.4.

Условие выполнения.

Посредством anydesk с моего ПК. Все доступы ssh и RDP у меня есть, права есть.

П.с.: попытки настроить предпринимались, базовые записи в *.conf для virtual-hosts nginx сделаны, но как обычно собака порыта в деталях, времени разбираться до конца нет, требуется помощь от опытного сетевого админа.