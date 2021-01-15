Восстановить работу сайта.

Системное администрированиеЗавершен6 заявок345 просмотров
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Система Ubuntu 14.04, проэкт Django 1.9 python3.5 стартует с помощью supervisor. С недавних пор сайт перестал работать. Есть подозрение что проблема связана с postgresql, база данных не запускается. Нужно восстановить работу сайта.

3 года назад
jheniae
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$30
1 день
Алексей профессионал высокого уровня. С поставленной задачей справился быстро и эффективно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
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