Настройка сервера

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка345 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить сервер для обработки запросов.

Процесс: получаем запрос с приложения (WhatsAuto) отправляем его в dialogflow, получаем ответ от dialogflow отправляем назад в WhatsAuto

https://cloud.google.com/dialogflow/cx/docs/quick/api

https://blog.whatsauto.app/?p=17

P.S>

Необходима также возможность сохранения и просмотра сессий.  

если просмотр сессий, сильно усложняет задачу, можно их куда-то сбрасывать. 

3 года назад
maxeam
Максим 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад