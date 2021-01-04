Настроить твич канал, сделать всё оптимально

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки364 просмотра
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Настроить твич канал, не работают оповещения  о подписках и донатах, остальное по опыту вашему что можно сделать

https://www.twitch.tv/4lentanoo

3 года назад
guest_16101823429011
3 года в сервисе
Был
3 года назад