Настроить твич канал, сделать всё оптимально

есть корп почта, находится на отдельном хостинге. письма начали попадать в спам (DKIM запись) суда по сервисам проверки [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.mail-tester.com%2Ftest-ymw5nxski]https://www.mail-tester.com/test-ymw5nxski[/url] также с некоторых ящиков на свои же ящики не можем отправить письма Кроме єтого на публичные ящики приходит достаточно много ...