Необходимо исправить ошибки в Sitemap

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Добрый день. На сайте www.turkey-sea.ru необходимо исправить ошибки в Sitemap. Оставляйте свои предложения по цене. Я ориентируюсь в районе 5-8 долларов.

3 года назад
Turkey-sea
Айша 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад