Необходимо исправить ошибки в Sitemap

Для сайта знакомств требуется настроить рассылку имейлов с помощью Sendgrid, - API и т. д., с минимализацией попадания писем в спам (по возможности), для рассылки писем по имеющейся базе. Нужен опытный фрилансер, который в этом ...
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