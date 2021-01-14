Установить timezonedb.so на Ubuntu

На сервер Ubuntu работает на OLS сайт, но выдает ошибку:

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'timezonedb.so' (tried: /usr/local/lsws/lsphp74/lib/php/20190902/timezonedb.so

Задача: помочь устранить эту ошибку, чтобы сайт работал корректно.

Я так понимаю, для этого нужно установить pecl и timezonedb.so.

+ нужна мини инструкция как это делать, чтобы я мог под разные версии php потом сам устанавливать эти библиотеки.

Рассмотрю предложения с ценой и сроком.

Оплата по факту или БС.