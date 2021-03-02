Исправить или переустановить windows

$50
Системное администрированиеЗавершен4 заявки1017 просмотров
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У нас случалась беда, зашифровали все файлы, как результат система не работает. 

1) Задача минимум - преустановить виндовс сервер с таблеткой и настроить работу

2) Задача максимум  - понять как взломали и вернуть как было либо настроить без уязвимости

Детали по взлому на скриншоте.  (https://prnt.sc/wk9zqz)

Предлагайте цену за 1 и 2 (у меня в офере цена за задачу максимум )

Оплата по факту либо БС. 

3 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
tarik2398
Артур 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$50
22 дня
все гуд
Отличный заказчик