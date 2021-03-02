Исправить или переустановить windows

У нас случалась беда, зашифровали все файлы, как результат система не работает.

1) Задача минимум - преустановить виндовс сервер с таблеткой и настроить работу

2) Задача максимум - понять как взломали и вернуть как было либо настроить без уязвимости

Детали по взлому на скриншоте. (https://prnt.sc/wk9zqz)

Предлагайте цену за 1 и 2 (у меня в офере цена за задачу максимум )

Оплата по факту либо БС.