Исправить или переустановить windows

https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/ мне надо настроить так чтоб был очень похож https://www.garmin.com/pl-PL/ https://www.garmin.ru/ Или создать свой новый css файл дизайна шрифтов ! в шаблоне есть выбор цветовой гаммы!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас случалась беда, зашифровали все файлы, как результат система не работает.
1) Задача минимум - преустановить виндовс сервер с таблеткой и настроить работу
2) Задача максимум - понять как взломали и вернуть как было либо настроить без уязвимости
Детали по взлому на скриншоте. (https://prnt.sc/wk9zqz)
Предлагайте цену за 1 и 2 (у меня в офере цена за задачу максимум )
Оплата по факту либо БС.
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