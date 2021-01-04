Сборка сервера Minecraft

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки616 просмотров
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Необходимо чтобы было 2 режима (Role-play и выживание) и лобби.

Версия сервера 1.12.2. Примерное количество групп на режимах 15.

3 года назад
guest_16102173914067
3 года в сервисе
Был
3 года назад