Администрирование сервера, защита от досс атак

Системное администрированиеЗавершен4 заявки725 просмотров
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Необходим человек, который может помочь оптимизировать сервер для ускорения работы, отражать дос атаки при необходимости.

3 года назад
otpysk
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$50
1 день
Рекомендую к работе! Выполнено всё оперативно и профессионально!
Сотрудничал с Юлией по работам на сервере. Все прошло гладко, сразу была оплата, принял работу без всяких вопросов. Надеюсь еше птсотрудничать по серверным вопросам.