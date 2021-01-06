Необходимо установить 1С

$15
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки388 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо установить с таблеткой и сделать базовые настройки 1С для управленчиского учета. 

3 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад