Необходимо установить 1С

https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/ мне надо настроить так чтоб был очень похож https://www.garmin.com/pl-PL/ https://www.garmin.ru/ Или создать свой новый css файл дизайна шрифтов ! в шаблоне есть выбор цветовой гаммы!
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