Настройка безопасного VPN сервера на Mikrotik

Привет всем.

Задача в общем то тривиальная, но требующая определённого опыта.

Исходные:

Есть роутер MIKROTIK hAP ac (за микротиком офисная сеть)

Офисная сеть

Для примера:

[code]Внешняя статика: 82.82.82.82

Микротик IP: 192.168.70.1

Локальный компьютер: 192.168.70.2 (RDP порт: 3030)[/code]

Удаленные клиенты (ноутбуки, десктопы - Windows 10)

Для примера:

[code]Локальный компьютер: 192.168.100.2[/code]

Задача:

Необходимо настроить на роутере , безопасный OpenVPN Сервер, чтобы удаленные клиенты подключались по OpenVPN к офисной сети и могли получить доступ в локальную сеть офиса и доступ к RDP на офисных компьютерах.

Но, нужно не просто сделать эту настройку, а расписать небольшую инструкцию, как это сделать.

В принципе достаточно списка команд для терминала.

Спасибо