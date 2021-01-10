Настроить под Linuks запуск игр в стиме

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка257 просмотров
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Настроить под Linuks запуск игр в стиме. Все установленно, но не запускается,

предположительно из-за разницы 32 и 64 битной системы.

Установлен TeamViewer

3 года назад
Duddit
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад