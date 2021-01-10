DLNA mikrotik

Системное администрированиеЗакрытнет заявок358 просмотров
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Требуется реализовать DLNA на роутере Mikrotik hap ac3, os 6.48(metarouter отсутствует)

3 года назад
etc-passwd
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад