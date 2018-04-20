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Павел Белов etc-passwd

 
39 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$32
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$32
10 баллов
3 года назад
ПО для снятия скриншотов .ОС Windows 7 -10( x86/64 )
Все хорошо
Все отлично
Ответный отзыв
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать логотип для телеграм бота.
Спасибо Павлу за интересный проект. Очень рад, что сотрудничество удалось. Желаю Вам успехов и в дальнейшем! Благодарю!
Отличный дизайнер за нормальные деньги. Все сделал как просили и точно в срок.
Ответный отзыв
ndr751
Денис 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Требуется сделать рерайт текста игры для бота телеграм.
Благодарю за интересный проект. Оплата сразу после проверки.
Результат работы устроил. На просьбу по нашей инициативе немного переписать, откликнулся быстро и сделал все что просили. Рекомендую.
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