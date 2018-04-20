etc-passwd

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Требуется написать ПО для снятия скриншотов с выделением нужной области и сохранением картинки на диск. Софт должен устанавливаться по стандартным путям или давать выбрать путь установки, должен удаляться из панели управления, должен "висеть" значок софта в трее. ...Системное программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать "Бустер/клинер" под ОС Windows 7 -10( x86/64 ). В виде ТЗ будет выступать [url=https://www.cleanmasterofficial.com/]https://www.cleanmasterofficial.com/[/url] , нужно реализовать всего 2 функции - Junk Clean, PC Boost. При установке прога должна обращаться за обновлениями на сервер, скачивать ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Нужен логотип для телеграм бота. Все подробности в личные сообщения.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Объем текста: 13000-14500 символов. Исходный текст предоставляем, все подробности в личку.Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется написать телеграм бота. Многопользовательская игра. ЯП - Python3. Знание Telegram Bot API и библиотеки pyTelegramBotAPI Работа с webhooks(setWebhook из Telegram Bot API) на сервере под управлением ОС Linux. Создание кнопок и команд бота, хранение данных(список пользователей и их достижения, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад