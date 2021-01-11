Настроить интеграцию между amoCRM и Мегаплан

Была неудачная попытка обновить FreeBSD 12.1 до 12.2 » Он там зачем-то как-то впиндюрил нестандартное ядро » Если есть такая возможность - узнать бы, почему система грузится с /boot/kernel/INS@o5r7 вместо /boot/kernel/kernel, как он это сделал, зачем и ...