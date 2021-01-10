Привязать Insales к МОЙСКЛАД

Системное администрированиеЗакрытнет заявок305 просмотров
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Интеграция уже выполнена. Нужна настройка 

1. выгрузить товары из Интернет-Магазина на платформе Insales в программу МОЙСКЛАД

2. настроить связь с заказами, что бы корректно было списание

3. Настроить интеграцию с Wildberries, ЯМаркет (там одно приложение все делает) 

4. Настроить связку с выписками из Сбербанка по приходу 

6. Прочее, что вы по ходу будете рекомендовать для корректной работы. 

3 года назад
prrussia
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад