Привязать Insales к МОЙСКЛАД

Интеграция уже выполнена. Нужна настройка

1. выгрузить товары из Интернет-Магазина на платформе Insales в программу МОЙСКЛАД

2. настроить связь с заказами, что бы корректно было списание

3. Настроить интеграцию с Wildberries, ЯМаркет (там одно приложение все делает)

4. Настроить связку с выписками из Сбербанка по приходу

6. Прочее, что вы по ходу будете рекомендовать для корректной работы.