VPS в хецнер перезагружается в цикле после неудачного обновления

Была неудачная попытка обновить FreeBSD 12.1 до 12.2

» Он там зачем-то как-то впиндюрил нестандартное ядро

» Если есть такая возможность - узнать бы, почему система грузится с /boot/kernel/INS@o5r7 вместо /boot/kernel/kernel, как он это сделал, зачем и не отвалится ли что, если я сделаю все как везде

и

Задача: устранить проблему и обновить FreeBSD до 12.2