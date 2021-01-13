Настроить удаленный доступ к СУБД

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Установить MariaDB на виртуальной машине под управлением Arch Linux, настроить удаленный доступ к серверу
Установить PostgreSQL на виртуальной машине под управлением Arch Linux, настроить удаленный доступ к серверу
Оформить в ворде скриншоты с подписями
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