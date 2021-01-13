Настроить удаленный доступ к СУБД

$10
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Установить MariaDB на виртуальной машине под управлением Arch Linux, настроить удаленный доступ к серверу

Установить PostgreSQL на виртуальной машине под управлением Arch Linux, настроить удаленный доступ к серверу

Оформить в ворде скриншоты с подписями

3 года назад
Pipec345
Алексей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад