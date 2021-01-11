Редактирование/настройка сайта.

После переноса Битрикса на новый хостинг перестали кэшироваться некоторые модули и стили. Один модуль вовсе перестал работать а стили подгружаются не все. На сервере установлен nginx+pagespeed
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создан сайт. Нужно:
найти все возможные ошибки/редактирование в нем,
Выписать/рассказать все эти ошибки,
Обсудить стоимость устранения всех этих ошибок,
Устранить.
Цена обсуждаема во время находки ошибок!
Сайт расположен на платформе WordPress.
Сайт: https://ck-ua.com/
Обсуждать можно через Вайбер.
Возможно дальнейшее заполнение сайта на постоянной основе.
- Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Система Ubuntu 14.04, проэкт Django 1.9 python3.5 стартует с помощью supervisor. С недавних пор сайт перестал работать. Есть подозрение что проблема связана с postgresql, база данных не запускается. Нужно восстановить работу сайта.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Была неудачная попытка обновить FreeBSD 12.1 до 12.2 » Он там зачем-то как-то впиндюрил нестандартное ядро » Если есть такая возможность - узнать бы, почему система грузится с /boot/kernel/INS@o5r7 вместо /boot/kernel/kernel, как он это сделал, зачем и ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Настроить интеграцию между amoCRM и Мегаплан Ознакомиться с описание процессов, которые подлежат автоматизации, вы можете здесь:[url=https://docs.google.com/document/d/1P45E2uCixuUqPAJEdSxmnFpILXHEywyB25HlOYOBQ_g/edit?ts=5ffe14eb]https://docs.google.com/document/d/1P45E2uCixuUqPAJEdSxmnFpILXHEywyB25HlOYOBQ_g/edit?ts=5ffe14eb[/url]Закрыт3 года назад
Интеграция уже выполнена. Нужна настройка 1. выгрузить товары из Интернет-Магазина на платформе Insales в программу МОЙСКЛАД 2. настроить связь с заказами, что бы корректно было списание 3. Настроить интеграцию с Wildberries, ЯМаркет (там одно приложение все делает) 4. Настроить ...Закрыт3 года назад
Настроить под Linuks запуск игр в стиме. Все установленно, но не запускается, предположительно из-за разницы 32 и 64 битной системы. Установлен TeamViewerЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать DLNA на роутере Mikrotik hap ac3, os 6.48(metarouter отсутствует)Закрыт3 года назад
Необходимо по моим условиям фильтровать запросы к серверу на nginx и выдавать ошибку при их несоблюденииСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить сервер для обработки запросов. Процесс: получаем запрос с приложения (WhatsAuto) отправляем его в dialogflow, получаем ответ от dialogflow отправляем назад в WhatsAuto [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fcloud.google.com%2Fdialogflow%2Fcx%2Fdocs%2Fquick%2Fapi]https://cloud.google.com/dialogflow/cx/docs/quick/api[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fblog.whatsauto.app%2F%3Fp%3D17]https://blog.whatsauto.app/?p=17[/url] P.S> Необходима также возможность сохранения и просмотра сессий. если просмотр сессий, сильно усложняет задачу, ...Закрыт3 года назад
Привет всем. Задача в общем то тривиальная, но требующая определённого опыта. [b]Исходные[/b]: Есть роутер MIKROTIK hAP ac (за микротиком офисная сеть) [b]Офисная сеть[/b] Для примера: [code]Внешняя статика: 82.82.82.82 Микротик IP: 192.168.70.1 Локальный компьютер: 192.168.70.2 (RDP порт: 3030)[/code] [b]Удаленные клиенты (ноутбуки, десктопы - ...Закрыт3 года назад