Здравствуйте. 1. Настроить защиту от спама почтового сервера postfix + dovecot + spamassassin на базе centos core 7. 2. Настроить запрет Postfix на получение писем от несуществующих адресов и доменов. 3. ...
Настроить автоперевод товаров на английский.
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Добрый день!
Нужно настроить автоперевод товаров на английский через яндекс клауд.
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