Настроить автоперевод товаров на английский.

$10
Системное администрированиеЗавершен1 заявка136 просмотров
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Добрый день!

Нужно настроить автоперевод товаров на английский через яндекс клауд.

3 года назад
maxter
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
f1del
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Отлично! Нестандартная задача. Быстро и качественно решил. Сроки супер , Коммуникация тоже. Рекомендую
Спасибо за работу, приятно иметь дело.