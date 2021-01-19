Настроить автоперевод товаров на английский.

Создан сайт. Нужно: найти все возможные ошибки/редактирование в нем, Выписать/рассказать все эти ошибки, Обсудить стоимость устранения всех этих ошибок, Устранить. Цена обсуждаема во время находки ошибок! Сайт расположен на платформе [url=https://uk.wordpress.org/]WordPress[/url]. Сайт: https://ck-ua.com/ Обсуждать можно через Вайбер. Возможно дальнейшее заполнение сайта на постоянной ...