Настройка сервера. Ускорить ответ сервера

Системное администрированиеЗавершен5 заявок394 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужна помощь в ускорении ответа сервера, форум на базе xforo (https://xenforo.info/). Время отклика на данный момент 1500-2000мс, нужно сделать 200-300мс. Так же рассмотрю вариант перехода с apache на nginx для увеличения отклика сайта.

3 года назад
SokolovAleks
Александр 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
33 отзыва
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$15
1 день
Работа выполнена великолепно, настроен сервер, оптимизировали сайт. Сейчас работает шустро без каких либо проблем. Рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик! Всегда на связи, оплата-сразу. Приятно работать!