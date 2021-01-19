Программист для написани онлайн сервиса

я стример, стримлю на пллощадке Trovo и хочу сервис который бы считал кто из зрителей и сколько смотрел мой стрим, чтобы поощрять ребят.

Основная идея:

1) Смотреть кто сколько смотрел

1.1) можно ли знать когда стрим онлайн? ( чтобы без накруток. сидения на канале)

2) Сделать выборку по датам

3) Делать розыгрыш Рандомом

4) Записывать победителей ( типа кнопка , Записать и этому нику записывается +)

5) Функционал Баллы

5.1) Баллы которые копятся за просмотр это как опыт, он только копится. Но

5.2) За эти баллы они получаби призы и баллы списыватсяю.

поэтому иметь в виду 2(а может и более) видов баллов:

а) те которые начисляются за просмотр ( они всегд в плюс и от них считается Левел) ( это возможно скрытые баллы, аля опты)

б) Баллы которые показыается, их можно будет добавлять/снимать ( можно сказать Активные баллы)

Я проект уже делал и прогер слился в закат, поэтому делаем по новой

ссылка на ТЗ docs.google.com/document/...