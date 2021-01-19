Здравствуйте. 1. Настроить защиту от спама почтового сервера postfix + dovecot + spamassassin на базе centos core 7. 2. Настроить запрет Postfix на получение писем от несуществующих адресов и доменов. 3. ...
Помощь в установке Wordpress на Google App Engine
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все сделал согласно инструкции
https://clmirror.storage.googleapis.com/codelabs/cloud-wordpress-on-flex/index.html?index=..%2F..index#4
Дохожу до последнего этапа
gcloud app deploy
Выбивает с ошибкой
Updating service [default] (this may take several minutes)...failed.ERROR: (gcloud.app.deploy) Error Response: [13] An internal error occurred.
Решить проблему и написать небольшой гайд как в дальнейшем это делать без ошибок
- Похожие заказы
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить OUTLOOK 2010 на SERVER 2008R. При подключении внешних почтовых ресурсов ( ошибка нет подкоючения к серверу). Подозреваю, что нужно что-то настраивать в службах сервера, но не нахожу решения.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день Хочу перенести drupal систему на docker контейнеры по сути, сейчас нужно сделать только stateless vm хостер, google cloud список вопросов - как обновлять докер контейнеры - скорость работы по сравнению с выделенными vm - масштабирование - запуск обновлений (у нас multitenant система) - ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Что нужно сделать: [url=https://www.avito.ru/sankt-peterburg/predlozheniya_uslug/sborka_mebelisborschik_mebeli_sborka_kuhni_mebel_1970917588]· [/url]Настроить VDS сервер, поднять Windows сервер 2008 · Настроить удалённые доступы по RDP, разграничить права пользователей · Помочь в настройке трех прокси серверов на базе роутера с прошивкой под LinuxСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Коллеги, нужна ваша помощь. Нужно помочь определиться с VPS между (firstvds, timeweb, adminvps). Цена/качество, диск NVMe. Нужно настроить VPS и перенести на него с хостинга Beget 5 сайтов. Подключить SSL, настроить бэкапы и пр. Сделать все для стабильной работы. Указывайте ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт3 года назад
У нас есть специальная форма по которой мы загружаем файлы на сервер. При попытке загрузить всплывает ошибка 413 Request Entity Too Large http://prntscr.com/x7w474 ее нужно исправить. Также необходимо оптимизировать серверСистемное администрирование8 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Добрый день! Нужно настроить автоперевод товаров на английский через яндекс клауд.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Вводная. Есть 2 сервера: Первый сервер под управлением WinSrv 2016. На нём запущен веб-сервер Apache2.4, установлен Certbot. Второй сервер под управлением Debian 9 + nginx 1.14.1. На него приходят https запросы из Интернет. Требуется. Настроить проксирование одного сайта https (443 ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
После смены vps в админ. панели сайта начались некоторые проблемы, а именно немного некорректная работа АПИ. Нужно разобратся в чем проблема и устранить ее. Сайт создан на laravel 4Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить серверСистемное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад