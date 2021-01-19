Помощь в установке Wordpress на Google App Engine

$10
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка265 просмотров
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Все сделал согласно инструкции

https://clmirror.storage.googleapis.com/codelabs/cloud-wordpress-on-flex/index.html?index=..%2F..index#4

Дохожу до последнего этапа

gcloud app deploy

Выбивает с ошибкой

Updating service [default] (this may take several minutes)...failed.ERROR: (gcloud.app.deploy) Error Response: [13] An internal error occurred.

Решить проблему и написать небольшой гайд как в дальнейшем это делать без ошибок

WordPress
3 года назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 часов назад