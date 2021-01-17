На SERVER 2008 настроить OUTLOOK 2010

Здравствуйте. 1. Настроить защиту от спама почтового сервера postfix + dovecot + spamassassin на базе centos core 7. 2. Настроить запрет Postfix на получение писем от несуществующих адресов и доменов. 3. ...
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Необходимо настроить OUTLOOK 2010 на SERVER 2008R. При подключении внешних почтовых ресурсов ( ошибка нет подкоючения к серверу). Подозреваю, что нужно что-то настраивать в службах сервера, но не нахожу решения.
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