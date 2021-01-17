На SERVER 2008 настроить OUTLOOK 2010

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка274 просмотра
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Необходимо настроить OUTLOOK 2010  на SERVER 2008R. При подключении внешних почтовых ресурсов ( ошибка нет подкоючения к серверу).   Подозреваю,  что нужно что-то настраивать в службах сервера, но не  нахожу решения.

 

3 года назад
armeyka333
42 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад