Нужна консультация девопса по вопросам работы Docker

Есть пару серверов на ec2, к ним прикреплен load balancer у которого есть DNS name. Есть домен(доступ осуществляется через isp panel) Нужно создать домен 3го уровня(api.site.com) при обращаении к которому он будет перенаправлять трафик на балансировщик нагрузки(а ...