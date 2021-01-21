Нужна консультация девопса по вопросам работы Docker

Системное администрированиеЗавершен2 заявки267 просмотров
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Добрый день

Хочу перенести drupal систему на docker контейнеры

по сути, сейчас нужно сделать только stateless vm

хостер, google cloud

список вопросов

- как обновлять докер контейнеры

- скорость работы по сравнению с выделенными vm

- масштабирование

- запуск обновлений (у нас multitenant система)

- kubernetes

Консультация, в рамках получаса, голосом, через скайп.

Суть всей затеи, сделать отказоустойчивую систему.

3 года назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$20
1 день
успешное сотрудничество, благодарю Вас!
приятный адекватный заказчик