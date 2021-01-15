Перенос на VPS

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок405 просмотров
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Коллеги, нужна ваша помощь.

Нужно помочь определиться с VPS между (firstvds, timeweb, adminvps).

Цена/качество, диск NVMe.

Нужно настроить VPS и перенести на него с хостинга Beget 5 сайтов.

Подключить SSL, настроить бэкапы и пр. Сделать все для стабильной работы.

Указывайте стоимость и срок работы.

Спасибо.

3 года назад
guest_15914273178884
4 года в сервисе
Был
2 года назад