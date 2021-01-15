Системный администратор для настройки сервера

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки499 просмотров
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Что нужно сделать:

·        Настроить VDS сервер, поднять Windows сервер 2008

·        Настроить удалённые  доступы по RDP,  разграничить права пользователей

·        Помочь в настройке трех прокси серверов на базе роутера с прошивкой под Linux

3 года назад
rabotastroj
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад