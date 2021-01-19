Администрирование Zoho CRM

Здравствуйте. Нужна помощь в ускорении ответа сервера, форум на базе xforo ([url=https://xenforo.info/]https://xenforo.info/[/url]). Время отклика на данный момент 1500-2000мс, нужно сделать 200-300мс. Так же рассмотрю вариант перехода с apache на nginx для увеличения отклика сайта.
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Настройка Zoho
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