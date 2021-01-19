Администрирование Zoho CRM

я стример, стримлю на пллощадке Trovo и хочу сервис который бы считал кто из зрителей и сколько смотрел мой стрим, чтобы поощрять ребят. Основная идея: 1) Смотреть кто сколько смотрел 1.1) можно ли знать когда стрим онлайн? ( ...