Создать почтовій сервер

Здравствуйте. Нужна помощь в ускорении ответа сервера, форум на базе xforo ([url=https://xenforo.info/]https://xenforo.info/[/url]). Время отклика на данный момент 1500-2000мс, нужно сделать 200-300мс. Так же рассмотрю вариант перехода с apache на nginx для увеличения отклика сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создат ьи настроить почтовый сервер
подключить прокси
закачать мою базу
подготовить и настроить статистику рассылки
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