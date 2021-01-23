Shell script используйщий wget и cookie из файла. Парсинг ответа HEAD.

$30
Системное администрированиеЗавершен2 заявки500 просмотров
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Сделать shell script используйщий wget и использует cookie из файла.

Скрипт открывает ссылку и получает redirect на другую ссылку, ее и нужно запарсить из HEAD ответа.

Должен работать на FreeBSD 10.1 и Ubuntu

3 года назад
molkinal
Кононов 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$30
1 день
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