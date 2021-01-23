[b]Ищу адекватного и доброжелательного исполнителя, который предлагает варианты, а не ждет "многовопросов" от заказчика: [/b] 1. Видит проблемы (видимые только ему, как специалисту), о которых заказчик и не догадывается. 2. Принимает и отвечает на конкретные вопросы заказчика. Заказ: Есть ...
Shell script используйщий wget и cookie из файла. Парсинг ответа HEAD.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать shell script используйщий wget и использует cookie из файла.
Скрипт открывает ссылку и получает redirect на другую ссылку, ее и нужно запарсить из HEAD ответа.
Должен работать на FreeBSD 10.1 и Ubuntu
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