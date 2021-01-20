Установить веб сервер на Яндекс облако

$30
Системное администрированиеЗакрыт7 заявок399 просмотров
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Требуется установить веб сервер на яндекс облако (Виртуальная машина - Debian). Работа разовая.

Желательно найти специалиста, который уже работал с облаками. Возможно Amazon Aws или Microsoft Azure

3 года назад
kormas
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад