Настроить работу компонента Отзывы на сайте Joomla

Коллеги, нужна ваша помощь. Нужно помочь определиться с VPS между (firstvds, timeweb, adminvps). Цена/качество, диск NVMe. Нужно настроить VPS и перенести на него с хостинга Beget 5 сайтов. Подключить SSL, настроить бэкапы и пр. Сделать все для стабильной работы. Указывайте ...