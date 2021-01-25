Настроить работу компонента Отзывы на сайте Joomla

$5
Системное администрированиеЗавершен1 заявка106 просмотров
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Периодически перестаёт работать компонент Отзывы о врачах. Раньше уже чинили его, а он снова не работает. Затык на стадии авторизации

  http://rgnkc.ru/administrator/index.php?option=com_jlexreview&view=reviews

Joomla
3 года назад
KovalMariya
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
sh-projects
Сергей 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$5
2 дня
Отличная работа! Будем обращаться еще.
Задание как всегда написано понятно, постоянно на связи. Сотрудничество продолжаем. Рекомендую.