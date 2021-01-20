Ищу адекватного и доброжелательного исполнителя, который предлагает варианты, а не ждет "многовопросов" от заказчика:

1. Видит проблемы (видимые только ему, как специалисту), о которых заказчик и не догадывается.

2. Принимает и отвечает на конкретные вопросы заказчика.

Заказ:

Есть сайт на WP.

1. Проверить существующие настройки на адекватность,

2. Немного поправить/ изменить шаблон (в пределах возможностей шаблона)

3. Проверить соответствие плагинов установленных тем задачам, для решения которых они установлены.

4. Организовать удобство работы контент-менеджера.

Возможен, если будет интересно, вариант дальнейшей работы по поддержке на долгий срок (условия обсуждаем).

Со стороны заказчика взаимная адекватность.))