Настроить CD (continuous deployment)

Стек

Среда разработки: Jira, Bitbucket, Confluence, GitFlow.

Разработка: Laravel, Vue.js., Gulp.

Задача

Нужно настроить процесс разработки несложных проектов на Laravel+Vue. Обычно

мы для Dev не используем тестовый сервер и ведём разработку локально.

Соответственно, проект должен синхронизироваться через репозиторий между

разработчиками, а потом через pull request в master (или релизную

ветку) выгружаться/обновляться на удалённом VDS.

Предыстория

Использовали Docker. В какой-то момент стало ясно, что это решение слишком сложно

для простых проектов, требует лишнего времени разработчиков, не лояльно к

Windows (WSL не зашёл).

Пожелания