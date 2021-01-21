Настроить CD (continuous deployment)

Нужен сис админ со знанием AWS для консультаций и настройки проекта + поддержка У кого есть опыт работы AWS S3 пишите
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стек
Среда разработки: Jira, Bitbucket, Confluence, GitFlow.
Разработка: Laravel, Vue.js., Gulp.
Задача
Нужно настроить процесс разработки несложных проектов на Laravel+Vue. Обычно
мы для Dev не используем тестовый сервер и ведём разработку локально.
Соответственно, проект должен синхронизироваться через репозиторий между
разработчиками, а потом через pull request в master (или релизную
ветку) выгружаться/обновляться на удалённом VDS.
Предыстория
Использовали Docker. В какой-то момент стало ясно, что это решение слишком сложно
для простых проектов, требует лишнего времени разработчиков, не лояльно к
Windows (WSL не зашёл).
Пожелания
- Простота. Должно быть просто пользоваться разработчикам. Нужно помнить, что на
фронте возможно будет запускаться Gulp при правках. Легко повторяется
для других проектов с таким же стеком.
- Гибкость.Крайне желательна лояльность к Windows.
- Развитие. Покрытие простейшими тестами перед диплоем в перспективе.
- Не хотелось бы использовать просто bash-скрипты.
- Если решение будет иметь модификацию для CMS|CMF, в частности ModX это будет прекрасно.
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