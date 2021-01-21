Настроить CD (continuous deployment)

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка323 просмотра
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Стек

Среда разработки: Jira, Bitbucket, Confluence, GitFlow.

Разработка: Laravel, Vue.js., Gulp.

Задача

Нужно настроить процесс разработки несложных проектов на Laravel+Vue. Обычно

мы для Dev не используем тестовый сервер и ведём разработку локально.

Соответственно, проект должен синхронизироваться через репозиторий между

разработчиками, а потом через pull request в master (или релизную

ветку) выгружаться/обновляться на удалённом VDS.

Предыстория

Использовали Docker. В какой-то момент стало ясно, что это решение слишком сложно

для простых проектов, требует лишнего времени разработчиков, не лояльно к

Windows (WSL не зашёл).

Пожелания

  • Простота. Должно быть просто пользоваться разработчикам. Нужно помнить, что на

    фронте возможно будет запускаться Gulp при правках. Легко повторяется

    для других проектов с таким же стеком.

  • Гибкость.Крайне желательна лояльность к Windows.
  • Развитие. Покрытие простейшими тестами перед диплоем в перспективе.
  • Не хотелось бы использовать просто bash-скрипты.
  • Если решение будет иметь модификацию для CMS|CMF, в частности ModX это будет прекрасно.

3 года назад
Amakudary
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад