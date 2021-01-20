Починить отправку писем - Nginx, Gunicorn, Django

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки303 просмотра
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Всем доброго дня! После установки reCaptcha v3 на сайт перестали отправляться письма (отправляем через Яндекс). Откатили сайт к прошлой версии, но это не сработало. Переустановили всё на сервере, но проблема осталась. Очень нужна помощь :)

NginxDjango
3 года назад
zhazhin
36 летИзраиль
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад