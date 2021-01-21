Настроить форум на phpbb

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки260 просмотров
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Новый форум на phpbb.

1. Произвести настройки в соответствии с пожеланиями.

2. Создать разделы.

PHP
3 года назад
Angel_Stas
Станислав 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад