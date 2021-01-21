Настроить форум на phpbb

Нужен сис админ со знанием AWS для консультаций и настройки проекта + поддержка У кого есть опыт работы AWS S3 пишите
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Новый форум на phpbb.
1. Произвести настройки в соответствии с пожеланиями.
2. Создать разделы.
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