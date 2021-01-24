Нужен сис админ со знанием AWS для консультаций и настройки проекта + поддержка У кого есть опыт работы AWS S3 пишите
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно phpmailer подключить GSuite
$mail->SMTPDebug = 1;
$mail->isSMTP();
$mail->Host = 'ssl://smtp.gmail.com';
$mail->Port = 465;
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = '[email protected]';
$mail->Password = 'pass';
//$mail->SMTPSecure = 'tls';
перепробовал много настроек, выдает ошибку
2021-01-24 09:09:40 CLIENT -> SERVER: EHLO ldm-service.site
2021-01-24 09:09:40 CLIENT -> SERVER: AUTH LOGIN
2021-01-24 09:09:40 CLIENT -> SERVER: Y29tcGxpYW5jZUBybmMtbWFpbC5ydQ==
2021-01-24 09:09:41 CLIENT -> SERVER: IVJuYzIxMjA=
2021-01-24 09:09:41 SMTP ERROR: Password command failed: 535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials v9sm1038378lfp.195 - gsmtp
SMTP Error: Could not authenticate.
2021-01-24 09:09:41 CLIENT -> SERVER: QUIT
SMTP Error: Could not authenticate.
Message could not be sent. Mailer Error: SMTP Error: Could not authenticate.
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