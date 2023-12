Нужно phpmailer подключить GSuite

$mail->SMTPDebug = 1;

$mail->isSMTP();

$mail->Host = 'ssl://smtp.gmail.com';

$mail->Port = 465;

$mail->SMTPAuth = true;

$mail->Username = '[email protected]';

$mail->Password = 'pass';

//$mail->SMTPSecure = 'tls';

перепробовал много настроек, выдает ошибку

2021-01-24 09:09:40 CLIENT -> SERVER: EHLO ldm-service.site

2021-01-24 09:09:40 CLIENT -> SERVER: AUTH LOGIN

2021-01-24 09:09:40 CLIENT -> SERVER: Y29tcGxpYW5jZUBybmMtbWFpbC5ydQ==

2021-01-24 09:09:41 CLIENT -> SERVER: IVJuYzIxMjA=

2021-01-24 09:09:41 SMTP ERROR: Password command failed: 535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials v9sm1038378lfp.195 - gsmtp

SMTP Error: Could not authenticate.

2021-01-24 09:09:41 CLIENT -> SERVER: QUIT

SMTP Error: Could not authenticate.

Message could not be sent. Mailer Error: SMTP Error: Could not authenticate.