Настроить домены

Нужен сис админ со знанием AWS для консультаций и настройки проекта + поддержка У кого есть опыт работы AWS S3 пишите
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подгружать данные с 1 домена на другой
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