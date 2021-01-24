Развернуть сайт на хостинге: Python, Django, PostgreSQL.

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок377 просмотров
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Необходимо перенести интернет магазина новый хостинг: Python, Django, PostgreSQL.

PythonPostgreSQLDjango
3 года назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад