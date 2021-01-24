Установка TRON fullnode на сервер

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки447 просмотров
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Требуется админ с опытом поднятия криптонод, в частности - в этом задании - установить и настроить ноду Tron/TRX/TRC20

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3 года назад
777gt
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад