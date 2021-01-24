Нужно скопировать проект django с одного сервера, на другой

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок306 просмотров
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Разработанный интернет-магазин django стоит на сервере с гитом, нужно скопировать и запустить целиком проект на втором сервере, но без гита. На втором сервере стоит только ОС. Оба сервера на linux.

Django
3 года назад
milanist
Артур 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад