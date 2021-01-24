Закончить установку сайта Wordpress на Google App Engine

Перенести ленд из Figma в Tilda.Есть ленд на Figma (простой, порядке 10 слайдов).Нужно собрать его на Tilda (используя адаптивный ZeroBlock). Верстать не нужно, можно просто перенести текст и все прочее картинками.Задание на 1 день.