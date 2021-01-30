Настроить резервное копирование средствами ISPmanager

$6
Системное администрированиеЗавершен4 заявки307 просмотров
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Есть сервер на нём пара сайтов, нужно настроить резервное копирование на удалённое хранилище(на сервере нет места). Установлена панель.

Нужно:

1) предложить бесплатный сервис типа гугл диска или дроп бокса с максимальным объёмом(около 30ГГб если такой есть);

2) настроить резервное копирование посредством панели по инкрементному типу.

3 года назад
pollloid
Юрий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
3 года назад
$6
1 день
Алексей сильный специалист, быстро настроил резервное копирование нашего сервера по инкрементному типу. Теперь мы можем откатываться на любой день за последние несколько недель. Предложил вариант для хранения резервных копий на 100ГГб за 360 р./год! у нас был vps сервер на reg.ru(контора очень неоднозначная, практически не предоставляют свободного места под резервные копии, а их дополнительный сервис способен хранить только копии за последние 2 суток что нам не подходило и ставило в очень некомфортные рамки). Можно было купить у них больше места, но только через повышение тарифа и стоимость возрастала в 2 раза и ли более. Теперь всё встало на свои места - и работает как нужно и по сумме совсем недорого.
Юрий - профессионал, всегда на связи, четкая задача, мгновенная оплата! Спасибо за заказ!