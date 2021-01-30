Перенести ленд из Figma в Tilda.Есть ленд на Figma (простой, порядке 10 слайдов).Нужно собрать его на Tilda (используя адаптивный ZeroBlock). Верстать не нужно, можно просто перенести текст и все прочее картинками.Задание на 1 день.
Настроить резервное копирование средствами ISPmanager
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервер на нём пара сайтов, нужно настроить резервное копирование на удалённое хранилище(на сервере нет места). Установлена панель.
Нужно:
1) предложить бесплатный сервис типа гугл диска или дроп бокса с максимальным объёмом(около 30ГГб если такой есть);
2) настроить резервное копирование посредством панели по инкрементному типу.
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