Зібрати адреса вулиць з заданої площі В містах Дніпро, Київ, Запоріжжя

$50
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки287 просмотров
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Зібрати адреса вулиць з заданої площіВ містах Дніпро, Київ, Запоріжжя, Новомосковськ, Енергодар, Павлоград, Мелітополь, Токмак, Бердянськ, Дніпрорудне, Вільнянськ, Чернігів - з вибранного радіуса витягнути вулиці та адреси, що попадають в цей радіус.

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад