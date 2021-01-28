Установить расширение для PHP на выделенном сервере под Ubuntu

Здравствуйте, коллеги.

Появилась проблема с установкой PHP расширений под линуксом (Apache+NGINX). Необходимо установить библиотеку для работы с картинками, которую использует Вордпресс.

Имеется 2 варианта на выбор: PHP-GD или Imagemagic. Ни та ни другая библиотека не устанавливаются как положено - первую apt-get не находит вообще, а вторая ругается на кучу отсутствующих зависимостей.

Версии:

PHP - 7.2

Ubuntu - 14.04