Установить расширение для PHP на выделенном сервере под Ubuntu

$20
Системное администрированиеЗавершен6 заявок277 просмотров
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Здравствуйте, коллеги.

Появилась проблема с установкой PHP расширений под линуксом (Apache+NGINX). Необходимо установить библиотеку для работы с картинками, которую использует Вордпресс.

Имеется 2 варианта на выбор: PHP-GD или Imagemagic. Ни та ни другая библиотека не устанавливаются как положено - первую apt-get не находит вообще, а вторая ругается на кучу отсутствующих зависимостей.

Версии:

PHP - 7.2

Ubuntu - 14.04

PHPUbuntu
3 года назад
stream-coding
Яшин 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
3 года назад
$20
1 день
Всё было сделано быстро и как надо. Не смотря на жуткий софтварный зоопарк на сервере, все-таки удалось совместить несовместимое и установить расширение на устаревшую систему. Настоящее колдунство ) Рекомендую!
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