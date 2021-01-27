Перебросить IP с дата центра на удаленный комп.

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки317 просмотров
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Имеется сервер в дата центре на нем есть 20 IP 

Имеется сервер дома (статический IP) стоит за микротиком

Необходимо, что-бы при подключении к IP дата центра пользователи подключались к компьютеру стоящему дома.

Те есть IP xx.xx.xx.x1,xx.xx.xx.x2.xx.xx.xx.x3

И есть 2x.xx.xx.xx - дома

люди подключаются к игровому серверу xx.xx.xx.x1 и тарфик идет на 2x.xx.xx.xx:10001

люди подключаются к игровому серверу xx.xx.xx.x2 и тарфик идет на 2x.xx.xx.xx:10002

Возможно-ли такое реализовать? 

ПС Прокси серверной частью игры не поддерживаются 

3 года назад
CuTTeR3
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад